Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана - РИА Новости, 19.03.2026
21:00 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/tramp-2081812151.html
Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана
Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана - РИА Новости, 19.03.2026
Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T21:00:00+03:00
2026-03-19T21:00:00+03:00
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения Ирана

Трамп заявил, что сказал Нетаньяху не атаковать месторождения нефти и газа Ирана

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не атаковать нефтяные и газовые месторождения Ирана.
Трамп ранее утверждал, что Соединенные Штаты не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс", Катар также не был вовлечен и не подозревал о подготовке атаки.
"Да, я говорил с ним (Нетаньяху – ред.). Я сказал ему: "Не делай этого", - и он не будет этого делать. Мы независимы. Мы отлично ладим. Наши действия скоординированы", – сказал он журналистам в Белом доме.
Военные Ирана ранее подтвердили, что атаковали энергообъекты на Ближнем Востоке в ответ на удары по газовой инфраструктуре месторождения "Южный Парс".
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
