США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Израиль не предупредил США о планах ударить по месторождению " Южный Парс ", заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет", — написал он в соцсети Truth Social

Президент пообещал, что ЦАХАЛ больше не станет атаковать этот объект. Тем не менее он пригрозил, что Вашингтон может и сам пойти на такие меры, если Иран ударит по Катару.

« "В этом случае США, с помощью и с согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал", — отметил Трамп.

В среду МИД Катара осудил атаку на совместное с ИРИ предприятие. Тегеран, в свою очередь, анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ.