Рейтинг@Mail.ru
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 19.03.2026 (обновлено: 08:57 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/tramp-2081606682.html
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2026
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп
Израиль не предупредил США о планах ударить по месторождению "Южный Парс", заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T05:20:00+03:00
2026-03-19T08:57:00+03:00
дональд трамп
иран
израиль
сша
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081288795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1895c2b8351eb9dba20a8f8f7c294454.jpg
https://ria.ru/20260318/iran-2081379193.html
https://ria.ru/20260318/iran-2081459622.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081288795_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7b7eec5aebb912819ea927f0d7a59260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, иран, израиль, сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Дональд Трамп, Иран, Израиль, США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана

США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Израиль не предупредил США о планах ударить по месторождению "Южный Парс", заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет", — написал он в соцсети Truth Social.
Президент пообещал, что ЦАХАЛ больше не станет атаковать этот объект. Тем не менее он пригрозил, что Вашингтон может и сам пойти на такие меры, если Иран ударит по Катару.
«

"В этом случае США, с помощью и с согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал", — отметил Трамп.

В среду МИД Катара осудил атаку на совместное с ИРИ предприятие. Тегеран, в свою очередь, анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Дональд ТрампИранИзраильСШАВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала