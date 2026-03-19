https://ria.ru/20260319/tramp-2081606682.html
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп - РИА Новости, 19.03.2026
США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп
Израиль не предупредил США о планах ударить по месторождению "Южный Парс", заявил глава Белого дома Дональд Трамп. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T05:20:00+03:00
2026-03-19T05:20:00+03:00
2026-03-19T08:57:00+03:00
дональд трамп
иран
израиль
сша
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081288795_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7b7eec5aebb912819ea927f0d7a59260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, иран, израиль, сша, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Дональд Трамп, Иран, Израиль, США, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Израиль не предупредил США о планах ударить по месторождению "Южный Парс", заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет", — написал он в соцсети Truth Social
.
Президент пообещал, что ЦАХАЛ больше не станет атаковать этот объект. Тем не менее он пригрозил, что Вашингтон может и сам пойти на такие меры, если Иран ударит по Катару.
«
"В этом случае США, с помощью и с согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал", — отметил Трамп.
В среду МИД Катара осудил атаку на совместное с ИРИ предприятие. Тегеран, в свою очередь, анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.