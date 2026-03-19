06:06 19.03.2026
Трамп пригрозил Ирану уничтожением месторождения "Южный Парс"
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не РИА Новости, 19.03.2026
Трамп пригрозил уничтожить "Южный Парс" в случае атак Ирана на Катар

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран совершит атаку на Катар, то Штаты уничтожат месторождение "Южный Парс" с такой силой, какую Иран никогда не видел.
"БОЛЬШЕ НИКАКИХ АТАК не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, "Южный Парс", если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону - в данном случае Катар, - в таком случае США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно взорвут всё газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал", – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
