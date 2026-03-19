США не знали о планах Израиля атаковать "Южный Парс", заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не знали о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс", заявил президент США Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет", — написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также пообещал, что Израиль больше не станет атаковать этот объект. Тем не менее он пригрозил, что Вашингтон может и сам пойти на такие меры.
"Израиль больше не будет наносить удары по этому исключительно важному и ценному месторождению "Южный Парс", если только Иран не решит неразумно атаковать совершенно невиновный, в данном случае, Катар, в этом случае Соединенные Штаты Америки, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал", — написал Трамп.
В среду МИД Катара осудил удар по совместному с ИРИ предприятию. Тегеран, в свою очередь, анонсировал удары по нефтяному сектору в Саудовской Аравии и ОАЭ. В
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
