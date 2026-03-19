Трамп встретил тела военных США, погибших при крушении самолета в Ираке
01:00 19.03.2026 (обновлено: 02:07 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/tramp-2081571166.html
Трамп встретил тела военных США, погибших при крушении самолета в Ираке
Трамп встретил тела военных США, погибших при крушении самолета в Ираке - РИА Новости, 19.03.2026
Трамп встретил тела военных США, погибших при крушении самолета в Ираке
Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии репатриации тел шести военных, погибших при крушении американского самолета-заправщика в Ираке.
2026-03-19T01:00:00+03:00
2026-03-19T02:07:00+03:00
в мире, сша, иран, ирак, дональд трамп, пит хегсет, майк джонсон, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ирак, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Майк Джонсон, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп встретил тела военных США, погибших при крушении самолета в Ираке

Трамп принял участие в церемонии репатриации тел погибших в Ираке военных

НЬЮ-ЙОРК, 19 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии репатриации тел шести военных, погибших при крушении американского самолета-заправщика в Ираке.
Церемония прошла на авиабазе Довер в штате Делавэр. В ней также приняли участие глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн и спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Принимавший участие в операции против Ирана самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке после инцидента с другим самолетом, сообщали в Центральном командовании ВС США на прошлой неделе. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Инцидент, отмечали военные, не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.
Учитывая жертв разбившегося самолета, всего США, по официальным данным, потеряли уже 13 военных в ходе операции против Ирана.
Церемония прошла в закрытом от прессы режиме - директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг объяснил это пожеланиями семей погибших.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреСШАИранИракДональд ТрампПит ХегсетМайк ДжонсонМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
