Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет новых ударов по иранской энергетической инфрастуктуре, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"По словам американских чиновников, президент Трамп не хочет новых ударов по иранским энергетическим объектам после атаки Израиля в среду на жизненно важное иранское газовое месторождение", - пишет газета.
По информации издания, Трамп поддержал удар по "Южному Парсу", так как считает его сигналом Тегерану на фоне ситуации с Ормузским проливом. По словам чиновников, американский лидер считает, что Иран этот сигнал понял, поэтому теперь Трамп выступает против ударов по иранской энергетической инфраструктуре.
"Однако Трамп может вновь быть открыт к нанесению ударов по иранским энергетическим объектам в зависимости от будущих действий Тегерана в стратегическом водном пути, заявили чиновники", - добавило издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.