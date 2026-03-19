Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/tramp-2081568745.html
Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана, пишут СМИ
Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп не хочет новых ударов по иранской энергетической инфрастуктуре, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T00:42:00+03:00
2026-03-19T00:42:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_2cfa7c204d591da7f13c3df3f747eb8a.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079215168.html
https://ria.ru/20260314/tramp-2080605241.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c3d12e0fe852d8f68e7b29eae20aafe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп выступает против новых ударов по энергообъектам Ирана, пишут СМИ

WSJ: Трамп не хочет новых ударов по иранской энергетической инфраструктуре

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не хочет новых ударов по иранской энергетической инфрастуктуре, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс".
"По словам американских чиновников, президент Трамп не хочет новых ударов по иранским энергетическим объектам после атаки Израиля в среду на жизненно важное иранское газовое месторождение", - пишет газета.
По информации издания, Трамп поддержал удар по "Южному Парсу", так как считает его сигналом Тегерану на фоне ситуации с Ормузским проливом. По словам чиновников, американский лидер считает, что Иран этот сигнал понял, поэтому теперь Трамп выступает против ударов по иранской энергетической инфраструктуре.
"Однако Трамп может вновь быть открыт к нанесению ударов по иранским энергетическим объектам в зависимости от будущих действий Тегерана в стратегическом водном пути, заявили чиновники", - добавило издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала