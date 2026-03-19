В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" за счет управляемых снарядов может наносить удары с "хирургической" точностью даже в условиях радиоэлектронного подавления, сообщил "Ростех".

Отмечается, что боевые машины "Торнадо-С" предназначены для поражения групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры на дальних подступах.

"Боевое могущество комплекса обеспечивается рядом факторов. Система имеет очень "длинную руку" поражения, отправляя залп буквально за линию горизонта. Также она обладает впечатляющей разрушительной силой, успешно поражая скопления техники, укрепленные позиции, командные пункты и другие важные объекты противника", – добавили в госкорпорации.