Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С" - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/tornado-2081599143.html
В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С"
В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С" - РИА Новости, 19.03.2026
В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С"
Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" за счет управляемых снарядов может наносить удары с "хирургической" точностью даже в условиях радиоэлектронного... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T07:22:00+03:00
2026-03-19T07:22:00+03:00
безопасность
сергей чемезов
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148495/92/1484959279_0:101:1067:701_1920x0_80_0_0_169a96922b0e87050dd88357a026f5ed.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148495/92/1484959279_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_f621efcbd17bcc3796eea44d5b62e442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех
В "Ростехе" рассказали о хирургической точности РСЗО "Торнадо-С"

«Ростех»: РСЗО «Торнадо-С» способна наносить удары с хирургической точностью

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" за счет управляемых снарядов может наносить удары с "хирургической" точностью даже в условиях радиоэлектронного подавления, сообщил "Ростех".
"РСЗО "Торнадо-С" производства Госкорпорации Ростех оснащается управляемыми реактивными снарядами, способными сохранять хирургическую точность даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Система может задавать каждой ракете не только дальность полета, но и траекторию", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
25 февраля, 05:12
Отмечается, что боевые машины "Торнадо-С" предназначены для поражения групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, военно-промышленной инфраструктуры на дальних подступах.
"Боевое могущество комплекса обеспечивается рядом факторов. Система имеет очень "длинную руку" поражения, отправляя залп буквально за линию горизонта. Также она обладает впечатляющей разрушительной силой, успешно поражая скопления техники, укрепленные позиции, командные пункты и другие важные объекты противника", – добавили в госкорпорации.
Как напомнили в пресс-службе, ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что атаки управляемыми снарядами "Торнадо-С" у ВСУ получается отражать плохо, даже при наличии западных зенитных комплексов.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
20 ноября 2025, 07:15
 
БезопасностьСергей ЧемезовРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала