Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 19.03.2026 (обновлено: 11:13 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/tokio-2081632285.html
В Токио начался сезон цветения сакуры
Метеорологическое управление Японии объявило о начале сезона цветения сакуры в Токио. РИА Новости, 19.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081638152_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1ca537ca81db2a43191918b394fe0171.jpg
https://ria.ru/20260318/zoopark-2081342323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081638152_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_56d7dd69b961ca131facd14d296bbfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Токио начался сезон цветения сакуры

В Токио объявили о начале сезона цветения сакуры

© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 19 мар — РИА Новости. Метеорологическое управление Японии объявило о начале сезона цветения сакуры в Токио.
Так, на эталонном дереве сакуры сорта "сомэй-ёсино", которое находится на территории храма Ясукуни в токийском районе Тиёда, распустилось пять-шесть бутонов.
По данным ведомства, Токио стал пятым регионом в стране, где в 2026 году объявлено о начале цветения сакуры. Ранее цветение было зафиксировано в Гифу, Коти, Кофу и Нагое.
Цветение в столице началось на пять дней раньше, чем в 2025 году.
Официально главное метеорологическое управление извещает о начале цветения в каждом крупном населенном пункте только после того, как на дереве-эталоне распустится пять-шесть бутонов.
До полного расцвета вишневых деревьев, как правило, проходит неделя, каждый день которой преображает привычные городские пейзажи. Цветы сакуры начинают осыпаться вскоре после того, как достигнут полного расцвета. Считается, что именно это свойство оказало влияние на формирование японского отношения к жизни, к ее изменчивости и непостоянству, взрастило стремление радоваться каждому дню, проживая его во всей полноте.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала