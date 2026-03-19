В Токио начался сезон цветения сакуры

ТОКИО, 19 мар — РИА Новости. Метеорологическое управление Японии объявило о начале сезона цветения сакуры в Токио.

Так, на эталонном дереве сакуры сорта "сомэй-ёсино", которое находится на территории храма Ясукуни в токийском районе Тиёда, распустилось пять-шесть бутонов.

По данным ведомства, Токио стал пятым регионом в стране, где в 2026 году объявлено о начале цветения сакуры. Ранее цветение было зафиксировано в Гифу Коти , Кофу и Нагое

Цветение в столице началось на пять дней раньше, чем в 2025 году.

Официально главное метеорологическое управление извещает о начале цветения в каждом крупном населенном пункте только после того, как на дереве-эталоне распустится пять-шесть бутонов.