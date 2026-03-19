В Тюмени арестовали шестерых человек по обвинению в похищении людей

ТЮМЕНЬ, 19 мар - РИА Новости. Шестеро жителей Тюмени арестованы по обвинению в похищении не менее 20 человек для принудительной работы на стройках в Югре и на Ямале, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
"Шесть жителей Тюмени обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц из корыстных побуждений). Установлено, что жертвами преступных действий стали не менее 20 граждан России, проживающих в Тюменской области. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, арестованные, а также неустановленные на данный момент лица в составе группы с 2018 года по 11 февраля 2026 года отыскивали злоупотребляющих спиртными напитками людей, бездомных и других граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обманом завлекали их и удерживали в различных квартирах в Тюмени, в том числе с применением насилия, а после перевозили на строительные объекты на Ямале и в Югре для принудительного труда.
Деятельность группы пресечена благодаря совместной работе сотрудников СК России, регионального управления ФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России. Жертвы освобождены. Следователи продолжают собирать доказательства и работают над установлением всех причастных к преступлению лиц и пострадавших от их действий.