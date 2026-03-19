В Тюмени арестовали шестерых человек по обвинению в похищении людей - РИА Новости, 19.03.2026
15:08 19.03.2026
В Тюмени арестовали шестерых человек по обвинению в похищении людей
В Тюмени арестовали шестерых человек по обвинению в похищении людей - РИА Новости, 19.03.2026
В Тюмени арестовали шестерых человек по обвинению в похищении людей
Шестеро жителей Тюмени арестованы по обвинению в похищении не менее 20 человек для принудительной работы на стройках в Югре и на Ямале, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T15:08:00+03:00
2026-03-19T15:08:00+03:00
происшествия
россия
тюмень
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
тюмень
ямал
происшествия, россия, тюмень, ямал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Тюмень, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Тюмени арестовали шестерых человек по обвинению в похищении людей

СК арестовал шесть тюменцев по делу о похищении людей для работы на стройках

ТЮМЕНЬ, 19 мар - РИА Новости. Шестеро жителей Тюмени арестованы по обвинению в похищении не менее 20 человек для принудительной работы на стройках в Югре и на Ямале, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
"Шесть жителей Тюмени обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц из корыстных побуждений). Установлено, что жертвами преступных действий стали не менее 20 граждан России, проживающих в Тюменской области. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, арестованные, а также неустановленные на данный момент лица в составе группы с 2018 года по 11 февраля 2026 года отыскивали злоупотребляющих спиртными напитками людей, бездомных и других граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обманом завлекали их и удерживали в различных квартирах в Тюмени, в том числе с применением насилия, а после перевозили на строительные объекты на Ямале и в Югре для принудительного труда.
Деятельность группы пресечена благодаря совместной работе сотрудников СК России, регионального управления ФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России. Жертвы освобождены. Следователи продолжают собирать доказательства и работают над установлением всех причастных к преступлению лиц и пострадавших от их действий.
ПроисшествияРоссияТюменьЯмалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
