https://ria.ru/20260319/terroristy-2081603366.html
Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент
2026-03-19T08:06:00+03:00
в мире
сша
иран
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1248aac2630435aa987f84e24ba27d21.jpg
https://ria.ru/20260314/karlson-2080688589.html
https://ria.ru/20260318/kent-2081420388.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2353fea93cfd193d969893e1af25bd8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, такер карлсон
В мире, США, Иран, Такер Карлсон
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Радикализированные террористы-одиночки представляют реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов, полагает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Реальная угроза — и большинство крупных террористических организаций, по сути, перешли именно на эту модель — исходит от террористов-одиночек", - заявил он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону
.
По мнению Кента, в США
будет происходить радикализация все большего количества людей, которые могут совершать террористические атаки.
При этом бывший американский чиновник отверг идею того, что в стране могут происходить атаки "спящих ячеек", якобы организуемые Ираном
.
"Сама концепция "спящих ячеек" — или функционирования ячейки как таковой — в современных условиях затруднительна, поскольку такие ячейки должны поддерживать связь друг с другом, а мы весьма преуспели в выявлении подобной активности", - добавил Кент.
Он призвал власти США сфокусироваться на том, чтобы выявлять каждого, кому не следует находиться на американской территории, и выдворять их как можно скорее.
Во вторник Кент опубликовал заявление, в котором сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По его мнению, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял угрозы для Штатов.