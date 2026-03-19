Рейтинг@Mail.ru
Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 19.03.2026 (обновлено: 08:07 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/terroristy-2081603366.html
Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент
Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент - РИА Новости, 19.03.2026
Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент
Радикализированные террористы-одиночки представляют реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов, полагает бывший директор национального... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T08:06:00+03:00
2026-03-19T08:07:00+03:00
в мире
сша
иран
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1248aac2630435aa987f84e24ba27d21.jpg
https://ria.ru/20260314/karlson-2080688589.html
https://ria.ru/20260318/kent-2081420388.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2353fea93cfd193d969893e1af25bd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, такер карлсон
В мире, США, Иран, Такер Карлсон
Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент

Экс-глава наццентра США Кент: террористы-одиночки представляют угрозу США

© AP Photo / Jenny Kane
Джо Кент - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Джо Кент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Радикализированные террористы-одиночки представляют реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов, полагает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Реальная угроза — и большинство крупных террористических организаций, по сути, перешли именно на эту модель — исходит от террористов-одиночек", - заявил он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону.
По мнению Кента, в США будет происходить радикализация все большего количества людей, которые могут совершать террористические атаки.
При этом бывший американский чиновник отверг идею того, что в стране могут происходить атаки "спящих ячеек", якобы организуемые Ираном.
"Сама концепция "спящих ячеек" — или функционирования ячейки как таковой — в современных условиях затруднительна, поскольку такие ячейки должны поддерживать связь друг с другом, а мы весьма преуспели в выявлении подобной активности", - добавил Кент.
Он призвал власти США сфокусироваться на том, чтобы выявлять каждого, кому не следует находиться на американской территории, и выдворять их как можно скорее.
Во вторник Кент опубликовал заявление, в котором сказал, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По его мнению, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял угрозы для Штатов.
В миреСШАИранТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала