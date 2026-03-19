Террористы-одиночки представляют угрозу безопасности США, заявил Кент

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Радикализированные террористы-одиночки представляют реальную угрозу безопасности Соединенных Штатов, полагает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.

"Реальная угроза — и большинство крупных террористических организаций, по сути, перешли именно на эту модель — исходит от террористов-одиночек", - заявил он в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону

По мнению Кента, в США будет происходить радикализация все большего количества людей, которые могут совершать террористические атаки.

При этом бывший американский чиновник отверг идею того, что в стране могут происходить атаки "спящих ячеек", якобы организуемые Ираном

"Сама концепция "спящих ячеек" — или функционирования ячейки как таковой — в современных условиях затруднительна, поскольку такие ячейки должны поддерживать связь друг с другом, а мы весьма преуспели в выявлении подобной активности", - добавил Кент.

Он призвал власти США сфокусироваться на том, чтобы выявлять каждого, кому не следует находиться на американской территории, и выдворять их как можно скорее.