Появились подробности задержания подозреваемых в теракте в Новой Каховке

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержаны пятеро граждан Украины и РФ, причастных к подготовке теракта в Херсонской области, сообщил СК РФ.
"Следственным комитетом России во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны пятеро подозреваемых, причастных к совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2025 году житель Херсонской области связался с украинскими спецслужбами и предложил им организовать теракты против представителей власти на территории региона. Для совершения преступления он привлек нескольких своих знакомых. Соучастники получили от представителей СБУ компоненты взрывных устройств. Компоненты доставили с помощью дронов, злоумышленники собрали устройства по инструкциям по видеосвязи.
Подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание в октябре 2025 года. Они дождались прибытия главы совета депутатов Новой Каховки и привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены еще две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости.
Совершение терактов в отношении других лиц было предотвращено правоохранительными органами.
