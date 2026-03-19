Появились подробности задержания подозреваемых в теракте в Новой Каховке - РИА Новости, 19.03.2026
09:58 19.03.2026 (обновлено: 10:00 19.03.2026)
Появились подробности задержания подозреваемых в теракте в Новой Каховке
Появились подробности задержания подозреваемых в теракте в Новой Каховке - РИА Новости, 19.03.2026
Появились подробности задержания подозреваемых в теракте в Новой Каховке
Задержаны пятеро граждан Украины и РФ, причастных к подготовке теракта в Херсонской области, сообщил СК РФ. РИА Новости, 19.03.2026
происшествия
россия
херсонская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
новая каховка
россия
херсонская область
украина
новая каховка
происшествия, россия, херсонская область , украина, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, новая каховка
Происшествия, Россия, Херсонская область , Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Новая Каховка
Появились подробности задержания подозреваемых в теракте в Новой Каховке

СК: задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту в Новой Каховке

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Задержаны пятеро граждан Украины и РФ, причастных к подготовке теракта в Херсонской области, сообщил СК РФ.
"Следственным комитетом России во взаимодействии с Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны пятеро подозреваемых, причастных к совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
7 мая 2025, 11:48
Отмечается, что среди фигурантов - граждане России и Украины. Уголовное дело в отношении них расследует Главное следственное управление СК России.
По данным следствия, в 2025 году житель Херсонской области связался с украинскими спецслужбами и предложил им организовать теракты против представителей власти на территории региона. Для совершения преступления он привлек нескольких своих знакомых. Соучастники получили от представителей СБУ компоненты взрывных устройств. Компоненты доставили с помощью дронов, злоумышленники собрали устройства по инструкциям по видеосвязи.
Подозреваемые установили взрывное устройство на входе в административное здание в октябре 2025 года. Они дождались прибытия главы совета депутатов Новой Каховки и привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены еще две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости.
Совершение терактов в отношении других лиц было предотвращено правоохранительными органами.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Херсонской области задержали украинского агента, готовившего теракт
16 июня 2025, 09:47
 
ПроисшествияРоссияХерсонская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныНовая Каховка
 
 
