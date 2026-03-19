https://ria.ru/20260319/tanker--2081721446.html
США допустили снятие санкций с части иранской нефти
США в ближайшее время могут снять ограничения с части иранской нефти, заявил глава Минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:24:00+03:00
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
скотт бессент
минфин сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078369899_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_10fc11439311d2e9ba8e88a9d0f1ceb7.jpg
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
https://ria.ru/20260318/neft-2081087476.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078369899_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_37fde6e9628f37be36d0fb09f51ad1c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бессент допустил снятие санкций с находящейся на танкерах в море иранской нефти
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США в ближайшее время могут снять ограничения с части иранской нефти, заявил глава Минфина Скотт Бессент.
«
"В ближайшие дни мы можем снять санкции с иранской нефти, которая находится в море. Это около 140 миллионов баррелей", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, оставаясь под рестрикциями, вся нефть ушла бы в Китай, который закупает ее со скидкой.
«
"Когда мы будем <...> снимать санкции, <...> эта нефть поднимется до рыночной цены и попадет в другие места, не в Китай. Она сможет поступать в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Японию, Индию", — добавил глава Минфина.
Бессент также допустил, что Вашингтон выдаст на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва для снижения цен.
В понедельник министр заявил, что Штаты разрешили иранским танкерам проходить через Ормузский пролив, чтобы обеспечить поставки углеводородного сырья остальному миру.
Обострение конфликта между США
, Израилем и Ираном
привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив
— ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива
. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Сегодня стоимость нефти марки Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 9 марта.