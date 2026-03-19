15:42 19.03.2026 (обновлено: 16:24 19.03.2026)
США допустили снятие санкций с части иранской нефти
США в ближайшее время могут снять ограничения с части иранской нефти, заявил глава Минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 19.03.2026
Бессент допустил снятие санкций с находящейся на танкерах в море иранской нефти

© REUTERS / Amr AlfikyТанкеры у побережья Фуджейры
Танкеры у побережья Фуджейры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США в ближайшее время могут снять ограничения с части иранской нефти, заявил глава Минфина Скотт Бессент.
"В ближайшие дни мы можем снять санкции с иранской нефти, которая находится в море. Это около 140 миллионов баррелей", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, оставаясь под рестрикциями, вся нефть ушла бы в Китай, который закупает ее со скидкой.
"Когда мы будем <...> снимать санкции, <...> эта нефть поднимется до рыночной цены и попадет в другие места, не в Китай. Она сможет поступать в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Японию, Индию", — добавил глава Минфина.
Бессент также допустил, что Вашингтон выдаст на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва для снижения цен.
В понедельник министр заявил, что Штаты разрешили иранским танкерам проходить через Ормузский пролив, чтобы обеспечить поставки углеводородного сырья остальному миру.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Сегодня стоимость нефти марки Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 9 марта.
СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСкотт БессентМинфин СШАВ мире
 
 
