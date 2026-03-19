В Таиланде избрали премьер-министра

БАНГКОК 19 мар - РИА Новости. Действующий премьер-министр Таиланда избран парламентом на должность 33-го главы правительства страны на срок полномочий 2026-2030 годов, объявил в четверг спикер парламента станы Сопхон Сарам.

Прямую трансляцию с заседания нижней палаты парламента ведет Парламентское телевидение и другие телеканалы Таиланда

« "За Анутхина Чанвиракуна проголосовали 293 депутата. За Наттхапхонга Рыангпаньявута - 119 депутатов. Воздержались 86 депутатов. Таким образом, 33-м премьер-министром Королевства Таиланд избран Анутхин Чанвиракун" - заявил спикер после получения результатов голосования от счетной комиссии.

Спикер отметил, что Анутхин Чанвиракун набрал при голосовании более половины голосов депутатов, таким образом выполнив требования конституции Таиланда к выборам главы правительства.

На пост премьера Таиланда в четверг были выдвинуты две кандидатуры: действующий глава правительства Анутхин Чанвиракун от партии "Пхумчай Тхаи" ("Гордость Таиланда") и группы партий, выразивших согласие создать совместно с ней новую правящую коалицию, и Наттхапхонг Рыангпаньявут от Народной партии и других партий, составивших парламентскую оппозицию.