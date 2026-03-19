В Таиланде избрали премьер-министра
09:35 19.03.2026 (обновлено: 10:18 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/tailand-2081614438.html
В Таиланде избрали премьер-министра
В Таиланде избрали премьер-министра - РИА Новости, 19.03.2026
В Таиланде избрали премьер-министра
Действующий премьер-министр Таиланда избран парламентом на должность 33-го главы правительства страны на срок полномочий 2026-2030 годов, объявил в четверг... РИА Новости, 19.03.2026
в мире
таиланд
таиланд
в мире, таиланд
В мире, Таиланд
В Таиланде избрали премьер-министра

Анутхина Чанвиракуна переизбрали на должность премьер-министра Таиланда

© REUTERS / Chalinee ThirasupaПремьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Chalinee Thirasupa
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун
БАНГКОК 19 мар - РИА Новости. Действующий премьер-министр Таиланда избран парламентом на должность 33-го главы правительства страны на срок полномочий 2026-2030 годов, объявил в четверг спикер парламента станы Сопхон Сарам.
Прямую трансляцию с заседания нижней палаты парламента ведет Парламентское телевидение и другие телеканалы Таиланда.
«
"За Анутхина Чанвиракуна проголосовали 293 депутата. За Наттхапхонга Рыангпаньявута - 119 депутатов. Воздержались 86 депутатов. Таким образом, 33-м премьер-министром Королевства Таиланд избран Анутхин Чанвиракун" - заявил спикер после получения результатов голосования от счетной комиссии.
Спикер отметил, что Анутхин Чанвиракун набрал при голосовании более половины голосов депутатов, таким образом выполнив требования конституции Таиланда к выборам главы правительства.
На пост премьера Таиланда в четверг были выдвинуты две кандидатуры: действующий глава правительства Анутхин Чанвиракун от партии "Пхумчай Тхаи" ("Гордость Таиланда") и группы партий, выразивших согласие создать совместно с ней новую правящую коалицию, и Наттхапхонг Рыангпаньявут от Народной партии и других партий, составивших парламентскую оппозицию.
В нижней палате парламента Таиланда 500 мест, только одно из которых в настоящее время вакантно. На заседании в четверг присутствовали 499 депутатов, однако спикер парламента Сарам, как и предусмотрено конституцией страны, на выборах премьера не голосовал.
Посол России рассказал о развитии связей с Таиландом
