05:03 19.03.2026
Тайцы закрыли двери кафе для израильтян
БАНГКОК, 19 мар – РИА Новости. Антиизраильские настроения растут в Таиланде, некоторые заведения общепита стали отказывать в обслуживании гражданам Израиля на фоне их скандального поведения и эскалации на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
Объявления "Израильским туристам вход воспрещен" были замечены на острове Пханган и на севере Таиланда, где отдыхает много граждан Израиля. Тайский сегмент соцсетей наводнен фото и видео таких объявлений. При этом пользователи, среди которых есть и блогеры-миллионники, утверждают, что израильтяне массово переселяются в Таиланд из-за эскалации на Ближнем Востоке и ведут себя "как хозяева". В сети распространяются слухи о 400 тысячах осевших в стране мигрантов из Израиля, хотя, по данным иммиграционной полиции, их всего 30 тысяч.
Дискуссии о поведении израильских туристов в Таиланде начались еще в 2025 году. Поводом стала драка, устроенная израильтянами в медцентре поселка Пай на севере страны. Позже в том же населенном пункте полиция провела рейды, выявив граждан Израиля, нелегально работавших и ведущих бизнес. В ситуацию пришлось вмешаться послу Израиля, посетившему провинцию по приглашению губернатора.
Как пояснил РИА Новости таиландский обозреватель-международник и политик Нитипхумтханат Минг-Ручиралай, имеющий 15-миллионную аудиторию в соцсетях, местные проблемы в Пае и на Пхангане наложились сначала на действия израильской армии в Газе, а затем - на удары Израиля вместе с США по Ирану.
"Это породило волну неприязненного отношения к израильским туристам. К американцам нет такого отношения несмотря на то, что США вместе с Израилем атакуют Иран", - сказал эксперт.
Обозреватель отмечает, что в соцсетях распространяются истории о неподобающем поведении израильских туристов, например, отказе снимать обувь в положенных местах. Сообщалось даже о нескольких случаях, когда турист подбрасывал в тарелку волос и отказывался платить после обеда в ресторане.
"Это, конечно, все надо делить на пять, как говорят в России. Соцсети и есть соцсети, в них много всяческого мусора. Настораживает количество просмотров таких сообщений", - отмечает он.
По словам Минг-Ручиралая, в Таиланде никогда не было антисемитизма, но был и есть довольно распространенный антисионизм и негативное отношение к политике Израиля по отношению к Палестине - и не только среди тайцев-мусульман. При этом отношение к самому государству Израиль в стране в целом остается положительным.
"Не надо забывать, что Израиль принимает огромное количество тайских сельскохозяйственных рабочих, которых там сейчас 65 тысяч человек", - напомнил собеседник агентства, выпускник аспирантуры Института стран Азии и Африки при МГУ.
