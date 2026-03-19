Кондратьев: сев сахарной свеклы начался в Краснодарском крае
В Краснодарском крае стартовал сев сахарной свеклы, под нее отвели около 225 тысяч гектаров в этом году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 19.03.2026
Кондратьев: в Краснодарском крае отвели 225 тыс га для посева сахарной свеклы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Краснодарском крае стартовал сев сахарной свеклы, под нее отвели около 225 тысяч гектаров в этом году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Таким образом, наибольшие площади – в Каневском, Выселковском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Ленинградском, Павловском и Кущевском районах.
"Наш край один из крупнейших поставщиков как самой свеклы, так и производимого из нее сахара в стране. Стараемся максимально переходить на отечественные семена. Если пять лет назад мы полностью зависели от импорта, то уже сегодня около 24% площади засеиваем своим посадочным материалом. Также компенсируем аграриям затраты на покупку отечественных сменян свеклы", – сообщил журналистам Кондратьев.
Он добавил, что импортозамещение в семеноводстве – одна из важнейших задач, которую поставил президент России. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году доля отечественных семян по основным сельхозкультурам должна составить не менее 75%. В регионе сильное научное сообщество, и работа по достижению этой цели продолжится.
Господдержка агропромышленного комплекса края в 2026 году составила около 10,4 миллиарда рублей. Половину этой суммы направят на укрепление растениеводства. На приобретение отечественных семян сахарной свеклы – 15,3 миллиона рублей.
Существенные суммы выделили на субсидирование мелиоративных мероприятий, производство и реализацию зерновых культур, элитное семеноводство, садоводство, виноградарство и агрострахование.