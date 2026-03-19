Суд в Москве заблокировал сайт с инструкцией к ЛГБТ-знакомствам*

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы по просьбе межрайонной прокуратуры заблокировал доступ к ресурсу, содержащему изображение ЛГБТ-отношений* и инструкцию к романтическим знакомствам между мужчинами, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Судом установлено, что во время мониторинга прокуратура нашла в открытом доступе сайт с изображением однополых отношений. Кроме того, на сайте также содержалась инструкция к романтическим знакомствам между мужчинами.

"Административные исковые требования… о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению – удовлетворить", - сказано в документах инстанции.

Из материалов дела также следует, что сведения, размещенные на сайте, содержат порнографию и эротику, пропаганду нездорового образа жизни. Доступ к ресурсу был возможен без предварительной регистрации и подтверждения возраста, что, по версии прокуратуры, негативно воздействует на несовершеннолетних в виду их психоэмоционального развития.