Суд арестовал экс-главу Звездного городка, обвиняемого во взятках
2026-03-19T20:24:00+03:00
Звездный городок, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Суд арестовал бывшего главу подмосковного ЗАТО Звездный городок Евгения Баришевского, обвиняемого во взяточничестве, отправив его под стражу из-под домашнего ареста, сообщили журналистам в ГСУ СК по Московской области.
В январе, будучи главой городского округа, Евгений Баришевский был отправлен под домашний арест по делу о взятке в 365 тысяч руб, полученной через посредников от коммерсанта. На следующий день он заявил о том, что принял решение сложить полномочия.
На прошлой неделе уголовное дело о коррупции было также возбуждено против первого заместителя Баришевского и шести его сообщников. Следствием установлено, что с 2023 года по 2025 год экс-глава и его заместитель получили от четырех коммерсантов лично и через посредников шесть взяток за покровительство по муниципальным контрактам. Общая сумма взяток превысила 9,9 миллиона рублей.
В четверг стало известно, что Баришевскому предъявлено новое обвинение - во взятках на 9,9 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя Подмосковного СК
Тверским судом города Москвы
арестован бывший глава ЗАТО г.о. Звездный городок, обвиняемый в получении взяток", - сказали в ведомстве.