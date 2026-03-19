Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии
Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии - РИА Новости, 19.03.2026
Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии
Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят за хищение 57 миллионов рублей, заявил о... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T18:59:00+03:00
2026-03-19T18:59:00+03:00
2026-03-19T19:03:00+03:00
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии
Обвиняемый в хищении 57 млн руб генерал Кувшинов заявил суду о раскаянии
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят за хищение 57 миллионов рублей, заявил о раскаянии, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
"Обвинение мне понятно, виновным себя полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь. Я старался активно способствовать следствию", - заявил он в ходе процесса.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны РФ
составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 из них достались Кувшинову.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание.
Ранее суд перевел Кувшинова из СИЗО под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он также находится под домашним арестом. Дело в отношении Кувшинова было выделено в отдельное производство.