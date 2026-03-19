Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 19.03.2026 (обновлено: 19:03 19.03.2026)
https://ria.ru/20260319/sud-2081788852.html
Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081757411_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_3e588cef428839b51c0d0e567b0ce874.jpg
https://ria.ru/20260319/sud-2081777772.html
https://ria.ru/20260319/tula-2081676967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081757411_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_19ebe02560ea3d060263a5dc2ed6611d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обвиняемый в хищении 57 миллионов рублей генерал заявил в суде о раскаянии

Обвиняемый в хищении 57 млн руб генерал Кувшинов заявил суду о раскаянии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСуд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова
Суд по делу экс-главы лечебного центра Минобороны РФ генерала Кувшинова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов, которого судят за хищение 57 миллионов рублей, заявил о раскаянии, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
"Обвинение мне понятно, виновным себя полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь. Я старался активно способствовать следствию", - заявил он в ходе процесса.
Кувшинову вменяют особо крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки. По данным следствия, в центр, которым руководил фигурант, было приобретено медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование по завышенной стоимости. Ущерб государству в лице Минобороны РФ составил 57 миллионов рублей. Средства соучастники распределили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тысяч рублей, 300 из них достались Кувшинову.
Он полностью признал вину и дал подробные показания, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов. Кувшинов попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств вины, в надежде на более мягкое наказание.
Ранее суд перевел Кувшинова из СИЗО под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он также находится под домашним арестом. Дело в отношении Кувшинова было выделено в отдельное производство.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала