Суд обязал ИФНС вернуть 150 тысяч рублей за пошлину по иску к Киркорову

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы обязал ИФНС вернуть 150 тысяч рублей, которые АО "Социум трейд" оплатил в качестве госпошлины по иску о взыскании долга с певца Филиппа Киркорова в связи с прекращением дела, указывается в решении суда в распоряжении РИА Новости.

Его адвокат Роман Кузьмин пояснял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано".