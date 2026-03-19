Суд обязал ИФНС вернуть 150 тысяч рублей за пошлину по иску к Киркорову
Таганский суд Москвы обязал ИФНС вернуть 150 тысяч рублей, которые АО "Социум трейд" оплатил в качестве госпошлины по иску о взыскании долга с певца Филиппа... РИА Новости, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы обязал ИФНС вернуть 150 тысяч рублей, которые АО "Социум трейд" оплатил в качестве госпошлины по иску о взыскании долга с певца Филиппа Киркорова в связи с прекращением дела, указывается в решении суда в распоряжении РИА Новости.
В среду Таганский суд Москвы
прекратил производство по делу о взыскания более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору с Киркорова
в связи с тем, что истец АО "Социум трейд" отказалось от своих требований.
"Обязать Инспекцию федеральной налоговой службы №9 по городу Москве вернуть АО "Социум трейд" оплаченную государственную пошлину... в размере 150 002 рублей", - говорится в тексте договора документа.
Как ранее сообщали РИА Новости в суде, истец в лице АО "Социум Трейд" указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке
на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просил взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
Его адвокат Роман Кузьмин пояснял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, "что и было сделано".