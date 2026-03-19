Рейтинг@Mail.ru
Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/sud-2081724263.html
Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами
Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565212_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_61ae42400bdb35022530cc5a0a0179c3.jpg
https://ria.ru/20260316/tanker-2081107102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565212_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3df9e94481a6f440f3e37c17165676d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Каматрансойл", владельца танкера "Волгонефть-212", по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о солидарном взыскании с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" 49,46 миллиарда рублей ущерба окружающей среде в пользу госбюджета РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ООО "Каматрансойл" обжаловало решение Арбитражного суда Краснодарского края и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о солидарном взыскании с владельца и фрахтователя затонувшего у берегов Анапы танкера "Волгонефть-212" 49,46 миллиарда рублей ущерба окружающей среде в пользу госбюджета РФ, а также решение об отказе в создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения.
"Суд постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19 августа 2025 года, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - огласил судья.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала