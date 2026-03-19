Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами

КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Каматрансойл", владельца танкера "Волгонефть-212", по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о солидарном взыскании с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" 49,46 миллиарда рублей ущерба окружающей среде в пользу госбюджета РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.