Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами

КРАСНОДАР, 19 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа Краснодарского края отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Каматрансойл", владельца танкера "Волгонефть-212", по иску Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о солидарном взыскании с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" 49,46 миллиарда рублей ущерба окружающей среде в пользу госбюджета РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
ООО "Каматрансойл" обжаловало решение Арбитражного суда Краснодарского края и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о солидарном взыскании с владельца и фрахтователя затонувшего у берегов Анапы танкера "Волгонефть-212" 49,46 миллиарда рублей ущерба окружающей среде в пользу госбюджета РФ, а также решение об отказе в создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения.
"Суд постановил решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19 августа 2025 года, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2025 года... оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - огласил судья.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.