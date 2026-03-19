Суд решил изменить территориальную подсудность иска семьи Тиммы к Седоковой

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы определил передать исковое заявление семьи баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о признании имущества совместно нажитым по территориальной подсудности в Останкинский суд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг Хорошевский суд приступил к рассмотрению по существу иска семьи Яниса Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака с ним, совместно нажитым и выплате Анной Седоковой материальной компенсации с него.

В ходе заседания выяснилось, что заявление было принято к рассмотрению с нарушениями и должно быть направлено на рассмотрение по месту регистрации певицы.

"Суд определил… передать дело по иску… по подсудности в Останкинский суд Москвы", - огласила решение судья.

Ранее суд провел беседу по иску, во время которой представитель семьи баскетболиста просила взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына.

При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".