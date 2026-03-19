Суд решил изменить территориальную подсудность иска семьи Тиммы к Седоковой
Хорошевский суд Москвы определил передать исковое заявление семьи баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о признании имущества совместно нажитым по... РИА Новости, 19.03.2026
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы определил передать исковое заявление семьи баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой о признании имущества совместно нажитым по территориальной подсудности в Останкинский суд, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Хорошевский суд приступил к рассмотрению по существу иска семьи Яниса Тиммы о признании имущества, приобретенного на имя артистки в период брака с ним, совместно нажитым и выплате Анной Седоковой
материальной компенсации с него.
В ходе заседания выяснилось, что заявление было принято к рассмотрению с нарушениями и должно быть направлено на рассмотрение по месту регистрации певицы.
"Суд определил… передать дело по иску… по подсудности в Останкинский суд Москвы", - огласила решение судья.
Ранее суд провел беседу по иску, во время которой представитель семьи баскетболиста просила взыскать с Седоковой долю от продажи квартиры в размере 10 миллионов рублей на каждого из истцов - родителей баскетболиста и его несовершеннолетнего сына.
При этом артистка с требованиями семьи бывшего мужа не согласна. Как заявили ее представители в суде, деньги от продажи недвижимости были потрачены на "семейные нужды".
Тело Яниса Тиммы было найдено в Москве
в декабре 2024 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.