В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену - РИА Новости, 19.03.2026
13:12 19.03.2026 (обновлено: 13:43 19.03.2026)
В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену
В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену - РИА Новости, 19.03.2026
В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену
Краснодарский краевой суд приговорил 62-летнего гражданина к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене за подготовку диверсий на... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T13:12:00+03:00
2026-03-19T13:43:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
краснодарский краевой суд
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, краснодарский краевой суд
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Краснодарский краевой суд
В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену

Суд в Краснодаре приговорил мужчину к 14 годам за госизмену

СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил 62-летнего гражданина к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене за подготовку диверсий на территории России, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего Игоря Ломиноги. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Кубани.
Сообщается, что фигурант с ноября 2023 года по февраль 2024 года начал сотрудничество с представителями службы безопасности Украины в целях помощи иностранной спецслужбе. Ломинога получил оборудование, которое в дальнейшем планировалось использовать при совершении диверсионно-террористических актов на территории России. Для этого виновный настроил на данном оборудовании удаленный доступ и управление и хотел передать его другому определенному лицу. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность и оборудование передано не было.
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайКраснодарский краевой суд
 
 
