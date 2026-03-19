В Краснодаре суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену

СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил 62-летнего гражданина к 14 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене за подготовку диверсий на территории России, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего Игоря Ломиноги. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Кубани.
Сообщается, что фигурант с ноября 2023 года по февраль 2024 года начал сотрудничество с представителями службы безопасности Украины в целях помощи иностранной спецслужбе. Ломинога получил оборудование, которое в дальнейшем планировалось использовать при совершении диверсионно-террористических актов на территории России. Для этого виновный настроил на данном оборудовании удаленный доступ и управление и хотел передать его другому определенному лицу. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность и оборудование передано не было.