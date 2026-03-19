В Симферополе осудили жителя за шпионаж по статье о госизмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Житель Симферополя осужден за шпионаж по статье о государственной измене на 18 лет колонии, сообщила пресс-служба Верховного суда Крыма.

"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении

Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 275 УК РФ "Государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, передача, собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности РФ, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием РФ", добавили в суде.

Также подсудимому после отбывания основного наказания назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 9 месяцев.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, осужденный собирал информацию о размещенном в южнобережном поселке Форос оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов России.