Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/sud-2081624464.html
Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны
Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны
происшествия
китай
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20260318/sud-2081538412.html
https://ria.ru/20260318/sud-2081546712.html
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии предпринимателя Дмитрия Синицына по обвинению в хищении средств на поставках многотопливных горелок для Минобороны РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как было установлено в суде, генеральный директор ООО "Фаст Гудс" Синицын, утверждая, что его компания занимается международной логистикой, договорился с фирмой ООО "Дистрикт" о поставках многотопливных горелок из Китая. Основным заказчиком последней компании является министерство обороны, горелки предназначались для военного ведомства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Суд в Рязани озвучил сроки двум подросткам за попытку поджога локомотивов
18 марта, 19:54
Синицын, получив оплату, сообщил, что горелки уже находятся в дороге из Китая, но поставка затягивается. В то же время, от компании-экспортера из КНР была получена информация, что на самом деле партия горелок в количестве 9 тысяч штук находится на заводе и ожидает оплаты, груз был оплачен лишь в размере 30% от его стоимости. Позднее Синицын перестал выходить на связь, указано в материалах.
Было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, мужчину признали виновным в хищении средств ООО "Дистрикт" путем обмана. Кунцевский суд Москвы приговорил Синицына к 5 годам колонии общего режима, решение вступило в силу, заключается в материалах.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Суд в Москве заочно осудил укравшего данные с сервера доставки еды украинца
18 марта, 20:54
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала