Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны
Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны - РИА Новости, 19.03.2026
Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны
Кунцевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии предпринимателя Дмитрия Синицына по обвинению в хищении средств на поставках многотопливных горелок для... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T10:18:00+03:00
2026-03-19T10:18:00+03:00
2026-03-19T10:18:00+03:00
происшествия
китай
москва
китай
москва
происшествия, китай, москва
Происшествия, Китай, Москва
Бизнесмен получил пять лет за хищения на поставках горелок для Минобороны
РИА Новости: Синицын получил 5 лет за хищение на поставках горелок для МО
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии предпринимателя Дмитрия Синицына по обвинению в хищении средств на поставках многотопливных горелок для Минобороны РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как было установлено в суде, генеральный директор ООО "Фаст Гудс" Синицын, утверждая, что его компания занимается международной логистикой, договорился с фирмой ООО "Дистрикт" о поставках многотопливных горелок из Китая
. Основным заказчиком последней компании является министерство обороны, горелки предназначались для военного ведомства.
Синицын, получив оплату, сообщил, что горелки уже находятся в дороге из Китая, но поставка затягивается. В то же время, от компании-экспортера из КНР была получена информация, что на самом деле партия горелок в количестве 9 тысяч штук находится на заводе и ожидает оплаты, груз был оплачен лишь в размере 30% от его стоимости. Позднее Синицын перестал выходить на связь, указано в материалах.
Было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, мужчину признали виновным в хищении средств ООО "Дистрикт" путем обмана. Кунцевский суд Москвы
приговорил Синицына к 5 годам колонии общего режима, решение вступило в силу, заключается в материалах.