Суд арестовал экс-зампреда правительства Бурятии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 19.03.2026
09:23 19.03.2026 (обновлено: 10:05 19.03.2026)
Суд арестовал экс-зампреда правительства Бурятии по делу о мошенничестве
Суд арестовал экс-зампреда правительства Бурятии по делу о мошенничестве

Экс-зампреда правительства Бурятии Луковникова арестовали на два месяца

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Советский районный суд города Улан-Удэ арестовал на два месяца экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры республики.
"Огласили. Два месяца заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Москве арестовали бизнесмена по делу о хищении средств у бойцов СВО
18 марта, 17:01
Во вторник глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, отметил губернатор. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что задержание Луковникова связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве, но он не является фигурантом.
В четверг правоохранители сообщили РИА Новости, что задержанного доставили в Улан-Удэ, ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.
С 2018 по 2024 годы Луковников в должности заместителя председателя регионального правительства координировал работу республиканских министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также Госстройжилнадзора и службы по тарифам. В январе 2024 года он покинул свою должность по состоянию здоровья. Позже суд по иску прокуратуры изменил формулировку увольнения Луковникова с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия".
Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.
Контракт о строительстве моста был заключен в 2019 году с ОАО "Хотьковский автомост". Изначально окончание выполнения работ планировалось в ноябре 2024 года. В процессе работ сроки несколько раз переносились. В связи с сильным отставанием генподрядчика от графика власти расторгли контракт. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
Филипп Росса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Экс-продюсер Газманова обжаловал арест по делу о мошенничестве
10 марта, 11:28
 
