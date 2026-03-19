Суд арестовал экс-зампреда правительства Бурятии по делу о мошенничестве

УЛАН-УДЭ, 19 мар - РИА Новости. Советский районный суд города Улан-Удэ арестовал на два месяца экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры республики.

"Огласили. Два месяца заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Во вторник глава региона Алексей Цыденов сообщил, что в Москве задержали его бывшего заместителя Луковникова. Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ , отметил губернатор. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что задержание Луковникова связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве, но он не является фигурантом.

В четверг правоохранители сообщили РИА Новости, что задержанного доставили в Улан-Удэ, ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.

С 2018 по 2024 годы Луковников в должности заместителя председателя регионального правительства координировал работу республиканских министерства строительства и модернизации ЖКХ, министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также Госстройжилнадзора и службы по тарифам. В январе 2024 года он покинул свою должность по состоянию здоровья. Позже суд по иску прокуратуры изменил формулировку увольнения Луковникова с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия".

Вопрос о строительстве моста через реку Уда в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.