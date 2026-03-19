Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного экс-депутата Приморья Артема Самсонова на решение Ленинского районного суда Владивостока, который отказал в удовлетворении иска о признании юридического факта преследования бывшего парламентария по политическим мотивам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. После Приморский краевой суд и Верховный суд отказали в удовлетворении жалоб защиты.
Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам, суд отказал в удовлетворении иска и ходатайства Самсонова о передаче дела в суд другого субъекта РФ.
"Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу представителя заявителя – без удовлетворения", - сказала Оленева.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направлял в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.