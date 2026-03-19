Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного экс-депутата Приморья Артема Самсонова на решение Ленинского районного суда Владивостока, который отказал в удовлетворении иска о признании юридического факта преследования бывшего парламентария по политическим мотивам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.

"Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу представителя заявителя – без удовлетворения", - сказала Оленева.