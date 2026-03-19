Рейтинг@Mail.ru
Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/sud-2081610037.html
Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании
Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании - РИА Новости, 19.03.2026
Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании
Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного экс-депутата Приморья Артема Самсонова на решение Ленинского районного суда Владивостока,... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T09:02:00+03:00
2026-03-19T09:02:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
артем самсонов (депутат)
сергей обухов
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759745112_0:55:2869:1669_1920x0_80_0_0_724da940080e9e895477b9c8bfe0c6fa.jpg
владивосток
россия
РИА Новости
происшествия, владивосток, россия, артем самсонов (депутат), сергей обухов, приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Артем Самсонов (депутат), Сергей Обухов, Приморский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Суд подтвердил отказ в иске экс-депутата Приморья о преследовании

Приморский суд подтвердил отказ в иске Самсонова о политическом преследовании

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы осужденного экс-депутата Приморья Артема Самсонова на решение Ленинского районного суда Владивостока, который отказал в удовлетворении иска о признании юридического факта преследования бывшего парламентария по политическим мотивам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд в феврале 2023 года отменил приговор, но в мае Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение краевого суда. После Приморский краевой суд и Верховный суд отказали в удовлетворении жалоб защиты.
Самсонов подал в районный суд Владивостока иск о признании юридического факта его преследования по политическим мотивам, суд отказал в удовлетворении иска и ходатайства Самсонова о передаче дела в суд другого субъекта РФ.
"Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу представителя заявителя – без удовлетворения", - сказала Оленева.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Депутат Госдумы Сергей Обухов направлял в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении Самсонова.
ПроисшествияВладивостокРоссияАртем Самсонов (депутат)Сергей ОбуховПриморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала