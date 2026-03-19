Суд назначил экс-супруге Товстика психолого-психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 19.03.2026
08:20 19.03.2026
Суд назначил экс-супруге Товстика психолого-психиатрическую экспертизу
Пресненский суд Москвы назначил психолого-психиатрическую экспертизу Елене Товстик в рамках дела о разделе имущества с бывшим мужем бизнесменом Романом... РИА Новости, 19.03.2026
роман товстик
© Фото : соцсети Романа Товстика Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена
Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил психолого-психиатрическую экспертизу Елене Товстик в рамках дела о разделе имущества с бывшим мужем бизнесменом Романом Товстиком, производство по делу приостановлено, рассказал РИА Новости его адвокат Филипп Рябченко.
Пресненский суд Москвы рассматривает иск Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя.
"По делу судом была назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Елены Товстик. Суд поручил проведение экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на этом настаивала сама Елена. Экспертам предстоит выяснить, могла ли она осознавать последствия своих действий и руководить ими в период подписания брачного договора, а также имелись ли у нее "признаки нахождения в измененном психологическом состоянии" в момент подписания договора.
Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.
Производство по делу приостановлено на время проведения экспертизы, процесс продолжится после получения экспертного заключения.
Товстики состояли в браке 22 года и развелись минувшей осенью.
