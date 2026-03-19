Защита "крабового короля" просит апелляцию отменить приговор о контрабанде

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана просит Приморский краевой суд отменить приговор по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов или направить дело на новое расследование, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании в четверг озвучили апелляционную жалобу адвокатов с ходатайством отменить приговор или направить его прокурору для последующего направления на дополнительное расследование.

"Поддерживаем", - заявили оба адвоката, отвечая на вопрос одного из судей судебной коллегии, поддерживают ли они озвученные на заседании доводы их апелляционной жалобы.

Уточнялось, что адвокаты просили вернуть дело прокурору в порядке статьи 327 УПК РФ . Также на заседании один из защитников рыбопромышленника просил суд допросить ещё одного из свидетелей по уголовному делу. Коллегия судей, посовещавшись без ухода в совещательную комнату, в ходатайстве отказала.

Фрунзенский районный суд Владивостока 12 декабря 2025 года заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Суд также взыскал с него в доход государства 4,2 миллиарда рублей - эквивалент стоимости контрабанды краба. Защита обжаловала приговор.

Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.