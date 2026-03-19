На Ставрополье братьев заподозрили в использовании рабского труда

По данным следствия, с августа 2024 года по март 2025 года братья обманом завлекли потерпевшего, предложив ему работу с хорошим заработком. Зная, что мужчина не имеет средств к существованию и близких родственников, фигуранты отобрали у него паспорт, военный билет и мобильный телефон, лишив возможности обратиться за помощью. Применяя насилие и ограничивая свободу, они заставляли его выполнять разные работы, в том числе ремонтировать автомобили и заниматься строительством. При этом происходящее они снимали на телефон.