На Ставрополье братьев заподозрили в использовании рабского труда
Двоих жителей Ставрополья подозревают в использовании рабского труда, они задержаны, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T16:57:00+03:00
ПЯТИГОРСК, 19 мар – РИА Новости. Двоих жителей Ставрополья подозревают в использовании рабского труда, они задержаны, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"В Кочубеевском округе братья подозреваются в использовании рабского труда. Кочубеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного 127.2 УК РФ
(использование рабского труда)", – говорится в сообщении
.
По данным следствия, с августа 2024 года по март 2025 года братья обманом завлекли потерпевшего, предложив ему работу с хорошим заработком. Зная, что мужчина не имеет средств к существованию и близких родственников, фигуранты отобрали у него паспорт, военный билет и мобильный телефон, лишив возможности обратиться за помощью. Применяя насилие и ограничивая свободу, они заставляли его выполнять разные работы, в том числе ремонтировать автомобили и заниматься строительством. При этом происходящее они снимали на телефон.
Противоправная деятельность была пресечена совместно следователями СК
и оперативниками ОМВД России "Кочубеевский". В ходе обыска в домовладении подозреваемых изъяты документы потерпевшего, электрошокер и мобильные телефоны, на которых обнаружены видеозаписи с побоями и принудительным трудом.
Отмечается, что фигуранты задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.