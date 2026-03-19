Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Постепенное снижение ключевой ставки Банка России создаст условия для восстановления инвестиционной активности, наиболее ощутимо это будет для малого и среднего бизнеса с высокой долговой нагрузкой, сказал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

"Постепенное смягчение денежно-кредитной политики создает условия для восстановления инвестиционной активности. Наиболее ощутимый эффект получат малый и средний бизнес с высокой долговой нагрузкой, строительство и торговля - с задержкой в два-три квартала", - сказал он.

Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 20 марта.