Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес - РИА Новости, 19.03.2026
02:17 19.03.2026
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес - РИА Новости, 19.03.2026
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес
Постепенное снижение ключевой ставки Банка России создаст условия для восстановления инвестиционной активности, наиболее ощутимо это будет для малого и среднего РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T02:17:00+03:00
2026-03-19T02:17:00+03:00
экономика, сергей гришунин, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Сергей Гришунин, Эльвира Набиуллина, Россия
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Постепенное снижение ключевой ставки Банка России создаст условия для восстановления инвестиционной активности, наиболее ощутимо это будет для малого и среднего бизнеса с высокой долговой нагрузкой, сказал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
"Постепенное смягчение денежно-кредитной политики создает условия для восстановления инвестиционной активности. Наиболее ощутимый эффект получат малый и средний бизнес с высокой долговой нагрузкой, строительство и торговля - с задержкой в два-три квартала", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 20 марта.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в начале марта отмечала, что регулятор не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.
