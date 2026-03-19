https://ria.ru/20260319/stavka-2081577049.html
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес - РИА Новости, 19.03.2026
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес
Постепенное снижение ключевой ставки Банка России создаст условия для восстановления инвестиционной активности, наиболее ощутимо это будет для малого и среднего
2026-03-19T02:17:00+03:00
2026-03-19T02:17:00+03:00
2026-03-19T02:17:00+03:00
экономика
сергей гришунин
эльвира набиуллина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152857/34/1528573404_325:0:2946:1474_1920x0_80_0_0_f5e5c576801e054bb0674f41119ba11e.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152857/34/1528573404_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_65e2ecdfcf4cb9224ca36a9848d139ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей гришунин, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Сергей Гришунин, Эльвира Набиуллина, Россия
Аналитик рассказал, как снижение ставки повлияет на малый и средний бизнес
РИА Новости: снижение ключевой ставки создаст условия для инвестиций
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Постепенное снижение ключевой ставки Банка России создаст условия для восстановления инвестиционной активности, наиболее ощутимо это будет для малого и среднего бизнеса с высокой долговой нагрузкой, сказал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
"Постепенное смягчение денежно-кредитной политики создает условия для восстановления инвестиционной активности. Наиболее ощутимый эффект получат малый и средний бизнес с высокой долговой нагрузкой, строительство и торговля - с задержкой в два-три квартала", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В феврале регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд - до 15,5%. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 20 марта.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина
в начале марта отмечала, что регулятор не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.