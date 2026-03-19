Что Оптинские старцы говорили о России

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Православные вспоминает одного из самых авторитетных старцев современности – схиархимандрита Илия (Ноздрина). Год назад его похоронили в родной обители – Оптиной пустыни. Веками к здешним духовным наставникам обращались за помощью в личных делах, а также в надежде узнать будущее. О чем оптинские старцы предупреждали Россию – в материале РИА Новости.

Последние слова

Алексею Ноздрину будто бы с юности была уготована духовная стезя. Он родился 8 марта 1932-го в маленьком селе Становой Колодезь на Орловщине. Отец и мать были верующими, маленький Алеша начал посещать храм с ранних лет. По окончании школы отслужил в армии, поступил в машиностроительный техникум.

Но душа звала к другому. По совету своего духовника юноша поступил в Саратовскую семинарию. А затем – в Ленинградскую духовную академию. Тогда же принял монашеский постриг с именем Илий. После учебы долгое время провел на Афоне. А в 1989-м обосновался в Оптиной пустыни, где остался на всю жизнь.

Практически сразу к нему потянулись паломники со всей России. Уже тогда о нем разнеслась слава как о прозорливце, видящем судьбы людей. Порой схиархимандрит с точностью указывал девушкам день и час, когда те встретят своих суженых. Или мог сразу окликнуть посетителя по имени, хотя тот едва переступил порог его кельи.

Удивительно, но с годами божественный дар не покинул старца. Наоборот, только креп. Келейница схиархимандрита инокиня Анна вспоминала: в последние дни батюшка очень ослаб, но в предсмертный час "будто окреп – мысленно и телесно".

"Он вдруг взял меня за руку и что-то шептал. Что – я не могла разобрать", – рассказывала монахиня.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, лично знавший старца, уверен: перед кончиной Илий повторял одно из своих последних пророчеств.

"Россию ждет только победа и никаких других вариантов", – сказал как-то старец в беседе с общественником (дело было уже после начала СВО).

Для этого нужно выполнить три условия. О них Илий рассказал незадолго до смерти. Первое – русский народ должен неизменно хранить православную веру. Второе – Россия вновь должна объединить вокруг себя "три братских славянских народа". И третье – необходимо как можно скорее предать земле тело Ленина. "Только после этого, – считал старец, – Россия пойдет своим правильным путем, правильным направлением".

"Прольется кровь невинная"

Схиархимандрит Илий был не единственным насельником Оптиной пустыни, кому свыше было дано прозревать будущее. Начало здешней традиции старчества традиционно возводят к 1829 году – когда в обитель прибыл иеросхимонах Лев (Наголкин).

Наиболее известное из его предсказаний касалось "падения прежней России".

"Грядет страшное. Бить и бичевать будут христианский народ. Храмы Божии закрывать будут. А на их месте вертепы дьявольские ставить. Мученик на трон взойдет. И прольется кровь невинная", — говорил он.

Современников подобные речи только смущали. Но в наши дни за ними легко угадываются страшные картины 1917 года: Мировая война, две революции и расстрел царской семьи. Но "бесовской власти", говорил святой Лев, не суждено править долго.

"Хворь неизвестная придет"

Предвидел грядущие революционные потрясения и представитель следующего поколения старцев – преподобный Амвросий. Он предупреждал о хаосе, но одновременно говорил:

Монах, к которому за советом приезжали Толстой и Достоевский, говорил: "Страна, пострадавшая, восстанет из руин и обретет новую духовную силу".

Кроме того, многие верующие считают, что святой предвидел начало пандемии коронавируса.

"Хворь, доселе не известная, придет с Востока. Погибнут многие. И не будет спасения. Лишь стойкие духом переживут напасть", — предрекал Амвросий Оптинский.

О России же старец говорил так: страна вскоре вступит в век "Андреева креста" (исследователи предполагают, что так святой называл XXI век) ослабленной, потерявшей саму себя. И будет казаться, что уже нет для нее спасения.

"Но Руси суждено будет стать еще более великой. И она будет таковой", – предрекал он. И добавлял то же, о чем говорил схиархимандрит Илий: "Ради процветания державе суждено стать триединой – объединить вокруг себя Великия, Малыя и Белыя земли".

"Когда буря утихнет…"

"Шторм сокрушает судно, – говорил о стране другой оптинский старец, преподобный Анатоий. – Но Бог не позволит ему утонуть: все обломки — символ веры — сохранятся. И когда буря утихнет, корабль будет восстановлен".

Его современник, старец Нектарий, предупреждал: время "тьмы безбожной" скоро уйдет. Однако на пути Руси встретится другой противник: "Орел расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба. Тот будет клевать орла".

Однако исход этого противостояния будет неожиданным.