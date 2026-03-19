США обновили лицензию на операции с российской нефтью

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. США обновили лицензию на операции с российской нефтью, запретив сделки с некоторыми странами, следует из документа Минфина.

Изменения касаются лицензии, разрешающей продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.

Новая версия запрещает проводить операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном , КНДР, Кубой , а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Остальные параметры остались без изменений: мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.