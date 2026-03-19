В Rheinmetall рассказали о последствиях конфликта в Иране

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Запасы ракет и систем ПВО Соединенных Штатов и дружественных им стран в случае продолжения конфликта вокруг Ирана еще на один месяц будут полностью исчерпаны из-за применения исламской республикой сравнительно дешевых БПЛА, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

"Я ожидаю, что в ближайшие недели появятся первые подобные заказы. Моя команда сейчас находится на Ближнем Востоке, чтобы вести переговоры с партнерами, и все страны региона заинтересованы в получении большего количества наших систем", - добавил он.