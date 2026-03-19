Госдеп США одобрил продажу Кувейту радиолокационных станций

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Госдеп США заявил, что одобрил продажу Кувейту радиолокационных станций для противовоздушной и противоракетной обороны на сумму восемь миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана.
"Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи в рамках программы "Иностранные военные продажи" правительству Кувейта радиолокационных станций обнаружения для системы противовоздушной и противоракетной обороны ближнего эшелона на общую сумму примерно восемь миллиардов долларов", - говорится в заявлении госдепа.
Госдепартамент уже направил в конгресс США необходимое уведомление по этому вопросу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.