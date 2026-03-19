США одобрили три военные сделки с ОАЭ, сообщил госдеп
20:42 19.03.2026
США одобрили три военные сделки с ОАЭ, сообщил госдеп
Соединенные Штаты одобрили продажу ОАЭ военного оборудования на сумму свыше семи миллиардов долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил госдеп США. РИА Новости, 19.03.2026
Госдеп: США одобрили три военные сделки с ОАЭ на сумму свыше $7,2 млрд

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили продажу ОАЭ военного оборудования на сумму свыше семи миллиардов долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил госдеп США.
Госдеп сообщил, что одобрил три сделки, включая продажу радиолокационной станции дальнего обнаружения и распознавания с интеграцией в систему противоракетной обороны на больших высотах THAAD и сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 4,5 миллиарда долларов
Также ведомство разрешило продажу интегрированной системы противодействия беспилотникам FS-LIDS и сопутствующего оборудования на сумму в 2,1 миллиарда долларов, а также боеприпасов и модернизационных комплектов для истребителей F-16 на суму 644 миллионов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
