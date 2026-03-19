Рейтинг@Mail.ru
Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ssha-2081794941.html
Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард
Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард - РИА Новости, 19.03.2026
Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард
Директор национальной разведки США Тулси Габбард утверждает, что цели США и Израиля в рамках военной операции против Ирана различаются: Израиль делает упор на... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T19:18:00+03:00
2026-03-19T19:18:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
тулси габбард
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081426405_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1420a2bfccdb10a33ed31814b20494a9.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2078014524.html
https://ria.ru/20260310/ksir-2079761743.html
https://ria.ru/20260318/izrail-2081404633.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081426405_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_773d2ded5f0a013e50894dea20018581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, тулси габбард, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард

Глава нацразведки США Габбард: цели Израиля и США в операции против Ирана разные

© AP Photo / Oded BaliltyФлаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане
Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард утверждает, что цели США и Израиля в рамках военной операции против Ирана различаются: Израиль делает упор на атаках на иранское руководство, а Вашингтон якобы интересует уничтожение военной инфраструктуры, хотя президент США Дональд Трамп ранее прямо указывал на желание Вашингтона определить нового лидера Ирана.
Слушания в комитете по разведке Палаты представителей США прошли в четверг с участием руководителей ключевых разведывательных структур США и были посвящены оценке угроз национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
2 марта, 20:16
"Цели, которые обозначил президент (США Дональд Трамп - ред.), отличаются от целей, которые поставило израильское правительство", - сказала Габбард, выступая на слушаниях.
По её словам, Израиль сосредоточен на попытках убить представителей иранского руководства, включая верховного лидера.
В то же время США, как утверждает глава нацразведки, ставят задачей уничтожение возможностей Ирана по запуску и производству баллистических ракет, а также его военно-морских сил.
При этом ранее Трамп заявлял, что кандидат на пост верховного лидера Ирана должен быть согласован с Вашингтоном, иначе он "долго не продержится". Кроме того, администрация американского президента открыто говорила о намерениях взять под полный контроль нефтяные запасы Ирана.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран выводит удары по целям США и Израиля на "новый уровень", заявил КСИР
10 марта, 17:30
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана, аятолла Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Министр разведки Ирана Исмаил Хатиб - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Израиль пытался убить главу разведки Ирана, сообщили СМИ
18 марта, 12:43
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампТулси ГаббардВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала