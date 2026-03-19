Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард утверждает, что цели США и Израиля в рамках военной операции против Ирана различаются: Израиль делает упор на атаках на иранское руководство, а Вашингтон якобы интересует уничтожение военной инфраструктуры, хотя президент США Дональд Трамп ранее прямо указывал на желание Вашингтона определить нового лидера Ирана.

При этом ранее Трамп заявлял, что кандидат на пост верховного лидера Ирана должен быть согласован с Вашингтоном, иначе он "долго не продержится". Кроме того, администрация американского президента открыто говорила о намерениях взять под полный контроль нефтяные запасы Ирана.