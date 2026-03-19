Цели США и Израиля в конфликте с Ираном не совпадают, заявила Габбард

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард утверждает, что цели США и Израиля в рамках военной операции против Ирана различаются: Израиль делает упор на атаках на иранское руководство, а Вашингтон якобы интересует уничтожение военной инфраструктуры, хотя президент США Дональд Трамп ранее прямо указывал на желание Вашингтона определить нового лидера Ирана.
Слушания в комитете по разведке Палаты представителей США прошли в четверг с участием руководителей ключевых разведывательных структур США и были посвящены оценке угроз национальной безопасности.
"Цели, которые обозначил президент (США Дональд Трамп - ред.), отличаются от целей, которые поставило израильское правительство", - сказала Габбард, выступая на слушаниях.
По её словам, Израиль сосредоточен на попытках убить представителей иранского руководства, включая верховного лидера.
В то же время США, как утверждает глава нацразведки, ставят задачей уничтожение возможностей Ирана по запуску и производству баллистических ракет, а также его военно-морских сил.
При этом ранее Трамп заявлял, что кандидат на пост верховного лидера Ирана должен быть согласован с Вашингтоном, иначе он "долго не продержится". Кроме того, администрация американского президента открыто говорила о намерениях взять под полный контроль нефтяные запасы Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана, аятолла Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
