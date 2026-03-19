18:41 19.03.2026
Новый лидер Ирана серьезно ранен, заявила глава нацразведки США
Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила в четверг, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из... РИА Новости, 19.03.2026
Габбард: Моджтаб Хаменеи получил серьезные ранения в ходе авиаудара Израиля

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила в четверг, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения в ходе одного из авиаударов Израиля.
"Он был очень серьезно ранен в результате одной из израильских бомбардировок", - сказала Габбард в ходе слушаний в комитете по разведке палаты представителей конгресса США.
По ее словам, в данный момент непонятно, кто именно принимает решения в иранском руководстве.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии, верховный лидер получил поверхностные раны, ситуация находится под контролем. Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде также заявлял, что верховный лидер появится на публике, когда он и его офис сочтут нужным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
СМИ рассказали, что США предложили Хаменеи
17 марта, 16:52
 
