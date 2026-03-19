В Пентагоне заявили, что США не готовятся к захвату Кубы

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов не предпринимают никаких шагов по получению контроля над Кубой, заявил в четверг глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован.

При этом он отметил, что США будут готовы отправить войска на Кубу, если ситуация на острове будет представлять угрозу для американцев.