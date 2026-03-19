В Пентагоне заявили, что США не готовятся к захвату Кубы

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Соединенных Штатов не предпринимают никаких шагов по получению контроля над Кубой, заявил в четверг глава Южного командования США генерал Фрэнсис Донован.
В ходе слушаний в сенате ему был задан вопрос о том, не проводят ли американские военные какого-либо рода подготовку к тому, чтобы заполучить контроль над Кубой.
"Южное командование этим не занимается", - сказал он, позднее добавив, что ни одно другое командование США не проводит подготовки к подобному.
При этом он отметил, что США будут готовы отправить войска на Кубу, если ситуация на острове будет представлять угрозу для американцев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты очень скоро "что-то" сделают с Кубой. При этом до этого он допускал возможность "дружеского" захвата острова и говорил, что она переживает свои последние моменты.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля заявил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.