США быстро восполнят запасы вооружения после ударов по Ирану, заявил Хегсет - РИА Новости, 19.03.2026
16:27 19.03.2026 (обновлено: 16:32 19.03.2026)
США быстро восполнят запасы вооружения после ударов по Ирану, заявил Хегсет
США намерены быстро восполнить запасы своих вооружений после ударов по Ирану, утверждает шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 19.03.2026
Хегсет: США намерены быстро восстановить запасы вооружения после операции в ИРИ

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США намерены быстро восполнить запасы своих вооружений после ударов по Ирану, утверждает шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Мы пополним запасы (вооружений - ред.) быстрее, чем кто-либо мог себе представить", - сказал Хегсет на брифинге в четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов писал ранее в четверг, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год. Так, по данным издания, только в начале боевых действий ВС США израсходовали 300 крылатых ракет "Томагавк", при этом в текущем финансовом году Пентагон запланировал приобретение всего 57 штук. Аналогично были выпущены более 150 противоракет системы THAAD, около четверти всего арсенала, при ожидаемых поставках всего 57 штук, которые поступят в войска в 2027 году. При этом с 2023 года запасы этого вида ракет не пополнялись, отмечал автор статьи.
США не должны отдавать Украине свои боеприпасы, заявил Хегсет
