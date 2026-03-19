США быстро восполнят запасы вооружения после ударов по Ирану, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. США намерены быстро восполнить запасы своих вооружений после ударов по Ирану, утверждает шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Мы пополним запасы (вооружений - ред.) быстрее, чем кто-либо мог себе представить", - сказал Хегсет на брифинге в четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Журнал Economist со ссылкой на оценки экспертов писал ранее в четверг, что израсходованные в ходе операции США против Ирана запасы боеприпасов придется восстанавливать не один год. Так, по данным издания, только в начале боевых действий ВС США израсходовали 300 крылатых ракет "Томагавк", при этом в текущем финансовом году Пентагон запланировал приобретение всего 57 штук. Аналогично были выпущены более 150 противоракет системы THAAD, около четверти всего арсенала, при ожидаемых поставках всего 57 штук, которые поступят в войска в 2027 году. При этом с 2023 года запасы этого вида ракет не пополнялись, отмечал автор статьи.