Конфликт в Иране понижает шансы Вэнса в выборах 2028 года, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Затяжной конфликт Соединенных Штатов и Ирана может негативно сказаться на шансах вице-президента Джей Ди Вэнса стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, пишет Washington Post со ссылкой на его окружение.

Некоторые из людей, близких к Вэнсу, приуменьшали влияние конфликта на его возможные президентские амбиции, утверждая, что несколько недель конфликта будут быстро забыты избирателями, в то время как другие признали, что затягивание операции "Эпическая ярость" на месяцы будет проблемой, если вице-президент будет участвовать в праймериз, пишет издание.

В материале также отмечается, что конфликт стал проблемой для ветерана войны в Ираке Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США

Более того, Вэнс в частном порядке утверждает, что пока не решил, будет ли участвовать в президентской гонке 2028 года, пишет газета со ссылкой на людей, обсуждавших с ним этот вопрос.

Один из источников издания также отметил, что если конфликт будет продолжаться шесть месяцев или больше, то кто бы ни представлял Республиканскую партию, ему придется объяснять американцам, почему так случилось.

Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.