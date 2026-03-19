Рейтинг@Mail.ru
Конфликт в Иране понижает шансы Вэнса в выборах 2028 года, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/ssha-2081692950.html
Конфликт в Иране понижает шансы Вэнса в выборах 2028 года, пишут СМИ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077189953_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_7704ca654c16e766446e8fe0aac041b4.jpg
https://ria.ru/20260315/ssha-2080748226.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081599827.html
WP: конфликт в Иране негативно влияет на шансы Вэнса в выборах 2028 года

© AP Photo / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Затяжной конфликт Соединенных Штатов и Ирана может негативно сказаться на шансах вице-президента Джей Ди Вэнса стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, пишет Washington Post со ссылкой на его окружение.
Некоторые из людей, близких к Вэнсу, приуменьшали влияние конфликта на его возможные президентские амбиции, утверждая, что несколько недель конфликта будут быстро забыты избирателями, в то время как другие признали, что затягивание операции "Эпическая ярость" на месяцы будет проблемой, если вице-президент будет участвовать в праймериз, пишет издание.
В материале также отмечается, что конфликт стал проблемой для ветерана войны в Ираке Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США.
Более того, Вэнс в частном порядке утверждает, что пока не решил, будет ли участвовать в президентской гонке 2028 года, пишет газета со ссылкой на людей, обсуждавших с ним этот вопрос.
Один из источников издания также отметил, что если конфликт будет продолжаться шесть месяцев или больше, то кто бы ни представлял Республиканскую партию, ему придется объяснять американцам, почему так случилось.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала