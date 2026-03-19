Конфликт в Иране понижает шансы Вэнса в выборах 2028 года, пишут СМИ
Затяжной конфликт Соединенных Штатов и Ирана может негативно сказаться на шансах вице-президента Джей Ди Вэнса стать кандидатом от Республиканской партии на...
2026-03-19T14:20:00+03:00
WP: конфликт в Иране негативно влияет на шансы Вэнса в выборах 2028 года
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости.
Затяжной конфликт Соединенных Штатов и Ирана может негативно сказаться на шансах вице-президента Джей Ди Вэнса стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, пишет Washington Post
со ссылкой на его окружение.
Некоторые из людей, близких к Вэнсу, приуменьшали влияние конфликта на его возможные президентские амбиции, утверждая, что несколько недель конфликта будут быстро забыты избирателями, в то время как другие признали, что затягивание операции "Эпическая ярость" на месяцы будет проблемой, если вице-президент будет участвовать в праймериз, пишет издание.
В материале также отмечается, что конфликт стал проблемой для ветерана войны в Ираке
Вэнса, ранее критиковавшего дорогие зарубежные военные кампании США
.
Более того, Вэнс в частном порядке утверждает, что пока не решил, будет ли участвовать в президентской гонке 2028 года, пишет газета со ссылкой на людей, обсуждавших с ним этот вопрос.
Один из источников издания также отметил, что если конфликт будет продолжаться шесть месяцев или больше, то кто бы ни представлял Республиканскую партию, ему придется объяснять американцам, почему так случилось.
Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио
считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа
на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico
сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.