США ошиблись, позволив втянуть себя в войну с Ираном, заявил МИД Омана

СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости. США колоссально ошиблись, позволив втянуть себя в войну с Ираном, Вашингтон и Тель-Авив ни при каком сценарии не получат желаемых результатов, заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.
По словам министра, выступавшего посредником на переговорах между США и Ираном, по всему миру ощущаются последствия блокировки Ормузского пролива и возникшего энергокризиса.
"Если этого не ожидали архитекторы этой войны, то это безусловно серьезнейший просчет. Еще одна колоссальная ошибка американской администрации - конечно, в первую очередь, позволить втянуть себя в эту войну. Это не война США, и нет никакого благоприятного сценария, при котором США и Израиль получат желаемое от войны", - написал министр в статье для газеты Economist.
Министр выразил надежду, что заявления США о желании увидеть новые власти в Иране "лишь риторика", в то время как Израиль явно заявил о планах свергнуть власть в Тегеране.
"Судя по всему, Израилю не очень интересно, как и кем будет управляться Иран после достижения этой цели", - отметил Аль-Бусаиди.
Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи было последним, что стоило делать ради смены власти в Исламской Республике, заявил ранее бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.