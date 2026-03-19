В США заявили, что окружение Трампа было едино во мнении по поводу Ирана - РИА Новости, 19.03.2026
07:29 19.03.2026
В США заявили, что окружение Трампа было едино во мнении по поводу Ирана
В США заявили, что окружение Трампа было едино во мнении по поводу Ирана - РИА Новости, 19.03.2026
В США заявили, что окружение Трампа было едино во мнении по поводу Ирана
Экс-начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент утверждает, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа якобы было едино во... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T07:29:00+03:00
2026-03-19T07:29:00+03:00
иран
сша
тегеран (город)
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, такер карлсон, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Такер Карлсон, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США заявили, что окружение Трампа было едино во мнении по поводу Ирана

Экс-глава разведцентра США Кент: в окружении Трампа был консенсус по Ирану

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент утверждает, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа якобы было едино во мнении по поводу операции против Ирана.
"Я думаю, что круг людей вокруг него был очень, очень узким и очень маленьким, и я думаю, они все были на одной волне", - сказал Кент журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о возможном консенсусе среди главных советников Трампа по поводу операции против Ирана.
При этом он также заявил, что возможная "хаотизация" Ирана стала бы большой проблемой для Соединенных Штатов и их союзников.
"Поэтому полный хаос в Иране - это, возможно, и не так уж плохо для израильтян. Но для нас, для мировой энергетики, для Ормузского пролива, для наших партнёров в Совета Сотрудничества Арабских государств Персидского залива, а также с точки зрения проблем массовой миграции в Европе - это серьёзная проблема", - считает Кент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампТакер КарлсонКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
