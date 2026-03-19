07:05 19.03.2026
Экс-глава разведцентра США раскритиковал влияние Израиля на политику Штатов
Дарья Буймова
ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Предоставление Израилю ведущей роли в формировании внешней политики США является "медвежьей услугой" американскому народу, убежден экс-начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент.
Кент ранее на неделе заявил, что покидает свой пост, так как не согласен с американской военной операцией против Ирана. По мнению Кента, американское руководство стало жертвой дезинформационной кампании, целью которой было подтолкнуть США к конфликту с Ираном, который не представлял непосредственной угрозы для Штатов.
"Эта страна, Израиль, - в ряде аспектов они могут быть хорошим партнёром. Я не настроен против Израиля. Я работал с израильтянами - у них, опять же, очень компетентная разведслужба, очень замечательные люди. Но у них другие цели, чем у нас, поэтому сажать их за руль нашей внешней политики и позволять им диктовать нашу внешнюю политику - это медвежья услуга американскому народу", – сказал Кент в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Кроме того, по его словам, сообщения от израильских чиновников, противоречили разведданным США.
"Я знаю, что израильские официальные лица, как из разведки, так и из правительства, приходят к американским чиновникам и говорят самые разные вещи, которые, как мы знаем из наших разведданных, попросту не соответствуют действительности", - добавил Кент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
