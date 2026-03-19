06:36 19.03.2026
"Никто не мог представить себе!" Журналист изумился конфузу США в Иране
Ошибки, совершенные президентом США Дональдом Трампом при атаке на Иран, создали беспрецедентные проблемы для Америки и всего Запада в целом, заявил британский... РИА Новости, 19.03.2026
"Никто не мог представить себе!" Журналист изумился конфузу США в Иране

Журналист Джей: Трамп сам себя загнал в угол, начав операцию в Иране

© AP Photo / Hossein ZohrevandЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ошибки, совершенные президентом США Дональдом Трампом при атаке на Иран, создали беспрецедентные проблемы для Америки и всего Запада в целом, заявил британский журналист Мартин Джей в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.
"Иран теперь сам устанавливает свои санкции остальному миру. Какая ирония! Думаю, им просто до смерти надоело играть роль потакания слабым американским президентам. <…> Вот, ситуация меняется. Трамп поставил Запад в очень, очень сложное положение. Он сам себя загнал в угол. Он допустил несколько фундаментальных ошибок. Недооценил военный потенциал Ирана, недооценил его способность выполнить свои обещания, а именно нанести удары по американским целям в регионе Персидского залива. <…> Я думаю, что никто не мог представить себе тот хаос, который устроил Дональд Трамп!" — высказался он.

По мнению эксперта, трансформация регионального порядка на Ближнем Востоке обернулась настоящей катастрофой для Вашингтона из-за решения Трампа.
"И я думаю, что сейчас мы являемся свидетелями чего-то действительно беспрецедентного, действительно исторического. Знаете, Трамп войдет в историю как человек, который делает все то, что обещал не делать. <…> Он фактически создает новую систему на Ближнем Востоке, которая может только навредить интересам Америки, навредить Западу, поставить под угрозу отношения Америки со странами НАТО, и этот список можно продолжать бесконечно. Это катастрофа", — подытожил Джей.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
 
