Экс-глава разведцентра США заявил, что Кирк не хотел кампании против Ирана

ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Экс-начальник национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что убитый в 2025 году консервативный активист Чарли Кирк был противником идеи военной кампании против Ирана.
"Последний раз, когда я видел Чарли Кирка на этом свете, был в июне, в Западном крыле, на лестнице. Я поздоровался с ним, и он посмотрел мне в глаза и очень громко сказал - вы были в Западном крыле, это маленькое, тесное пространство - и он сказал: "Джо, не дай нам ввязаться в войну с Ираном", - сказал Кент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, смертельно ранили 10 сентября 2025 года на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости напомнил, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.