Сенат США проголосовал против ограничения Трампа в военных действиях - РИА Новости, 19.03.2026
04:35 19.03.2026
Сенат США проголосовал против ограничения Трампа в военных действиях
Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать эскалацию военных действий с Ираном на фоне... РИА Новости, 19.03.2026
Дарья Буймова
В мире, Иран, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Кори Букер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сенат США не стал ограничивать Трампа в военных действиях против Ирана

ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях президента Дональда Трампа, которая была призвана заблокировать эскалацию военных действий с Ираном на фоне приближающейся четвертой недели операции.
Инициатива демократов, направленная на ограничение военных полномочий Дональда Трампа в Иране, провалилась в третий раз – на этот раз с результатом 53 голоса против 47.
Сенатор-демократ Кори Букер из Нью-Джерси внес резолюцию, обязывающую президента вывести американские войска из зоны конфликта с Ираном. Документ предусматривает исключение только в случае официального объявления войны или получения соответствующего разрешения от конгресса, которого на данный момент нет.
США рассматривают переброску тысяч солдат на Ближний Восток, пишут СМИ
Вчера, 03:15
 
