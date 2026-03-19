Госдолг США превысил отметку в 39 триллионов долларов
Госдолг США превысил отметку в 39 триллионов долларов - РИА Новости, 19.03.2026
Госдолг США превысил отметку в 39 триллионов долларов
Американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов, свидетельствуют данные Минфина США.
2026-03-19T00:20:00+03:00
2026-03-19T00:20:00+03:00
2026-03-19T00:45:00+03:00
в мире
сша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Госдолг США превысил отметку в 39 триллионов долларов
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости.
Американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов, свидетельствуют данные Минфина США
.
Согласно опубликованной финансовым ведомством статистке, 17 марта этот показатель превысил более 39,016 триллиона долларов. Днем ранее он составлял 38,992 триллиона долларов.
По информации министерства, впервые суверенная задолженность США
превысила 38 триллионов долларов 21 октября прошлого года.
Как говорилось в февральском отчете МВФ, к 2031 году американский показатель может достичь 140 процентов ВВП — опасного для всей мировой экономики уровня.