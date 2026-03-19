00:20 19.03.2026 (обновлено: 00:45 19.03.2026)
Госдолг США превысил отметку в 39 триллионов долларов
Американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов, свидетельствуют данные Минфина США. РИА Новости, 19.03.2026
Дарья Буймова
© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов, свидетельствуют данные Минфина США.
Согласно опубликованной финансовым ведомством статистке, 17 марта этот показатель превысил более 39,016 триллиона долларов. Днем ранее он составлял 38,992 триллиона долларов.
По информации министерства, впервые суверенная задолженность США превысила 38 триллионов долларов 21 октября прошлого года.
Как говорилось в февральском отчете МВФ, к 2031 году американский показатель может достичь 140 процентов ВВП — опасного для всей мировой экономики уровня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Витязь на распутье. США выбирают из плохого и катастрофического
Вчера, 08:00
 
