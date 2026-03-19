Российские БПЛА уничтожили три пункта размещения ВСУ под Харьковом

КУРСК, 19 мар - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" нанесли удары и уничтожили три пункта размещения ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Метель".

"Мы выявили это случайно, когда боевики после выполнения боевых задач возвращались отдыхать с огневых позиций. Взяли этот район на доразведку и, выбрав подходящий момент, когда в зданиях находилось больше народу, сразу нанесли огневые удары, уничтожив сразу три пункта размещения противника", - рассказал "Метель".