Российские артиллеристы уничтожили MaxxPro ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" Александр Перевозчиков.

По словам военнослужащего 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, цель была обнаружена практически сразу после занятия огневой позиции, артиллеристы начали пристрелку и смогли поразить бронемашину во время отхода украинских военных.

"Начали пристрелку и во время отката противника вовремя поймали его, подстрелили. Машина перевернулась", - отметил он.

По словам офицера, после поражения бронеавтомобиля артиллерийский расчет продолжил огневое воздействие по противнику.