https://ria.ru/20260319/spetsoperatsiya-2081594716.html
Российские артиллеристы уничтожили MaxxPro ВСУ на Добропольском направлении
Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости старший лейтенант артиллерийского расчета... РИА Новости, 19.03.2026
2026-03-19T06:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" Александр Перевозчиков.
По словам военнослужащего 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, цель была обнаружена практически сразу после занятия огневой позиции, артиллеристы начали пристрелку и смогли поразить бронемашину во время отхода украинских военных.
"Начали пристрелку и во время отката противника вовремя поймали его, подстрелили. Машина перевернулась", - отметил он.
По словам офицера, после поражения бронеавтомобиля артиллерийский расчет продолжил огневое воздействие по противнику.
"Остатки пехоты мы просто добили. Работали осколочно-фугасными боеприпасами", - добавил Перевозчиков.