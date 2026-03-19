ВС России были готовы к отключению Starlink, заявил российский боец

ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Российские подразделения заранее готовились к возможному отключению системы спутниковой связи Starlink, что не повлияло на выполнение боевых задач, рассказал РИА Новости старший лейтенант артиллерийского расчета буксируемой гаубицы Д-30 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Александр Перевозчиков.

"К отключению Starlink мы готовились. У нас уже были налажены мосты, дополнительные средства связи", - рассказал Перевозчиков.

Он отметил, что были заранее настроены резервные частоты и системы коммуникации. "И военные, и гражданские средства связи уже были прошиты на наши частоты", - пояснил артиллерист.

По словам военнослужащего, возможные ограничения в работе спутниковой системы никак не повлияли на боевую работу подразделения.